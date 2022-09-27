مالكو مدارس "جيمس للتعليم" في الإمارات يدرسون بيع حصة مسيطرة

يدرس مالكو سلسلة مدارس "جيمس" GEMS للتعليم في الإمارات، خيارات من ضمنها بيع حصة مسيطرة للشركة بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ.

وذكرت الوكالة أن شركة "سي في سي كابيتال بارتنرز" (CVC Capital Partners) ومؤسسها صني فاركي قد يبيعون حصصهما في "جيمس" عبر صفقة يمكن أن تقدر قيمة الأعمال بما يصل إلى 6 مليارات دولار، كما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر خاص.

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وذكرت "بلومبرغ" أن صناديق سيادية من الشرق الأوسط ومستثمرين مؤسساتيين آخرين يدرسون الصفقة في وقت يعمل مالكو GEMS مع مجموعة غولدمان ساكس للمساعدة في إيجاد مشترين محتملين.