"سابتكو" تفوز بمشروع نقل عام بالحافلات في الطائف بـ88 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، اليوم الثلاثاء، عن استلامها إشعاراً بترسية مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة الطائف مع أمانة محافظة الطائف لمدة خمس سنوات.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، أن قيمة المشروع تبلغ 88 مليون ريال سعودي (شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%).

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وأوضحت أنه سوف يكون أثر العقد إيجابياً على إيرادات الشركة اعتباراً من النصف الأول 2023م.

يشار إلى أن الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" قلصت خسائرها خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنحو 99% إلى 464 ألف ريال.

وبهذا يصل رصيد الخسائر المتراكمة للشركة إلى 200 مليون ريال تشكل 16% من رأس المال.

وأوضحت "سابتكو" أن انخفاض الخسائر في الربع الثاني يعود بشكل رئيسي إلى زيادة معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب، خاصة خلال موسم رمضان.