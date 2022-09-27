سوق السعودية
"عبدالمحسن الحكير" توقع عقداً مع شركة ترفيه بقيمة 44.7 مليون ريال
تبلغ مدته 4 أشهر
أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن توقيع عقد مع شركة تجارية متخصصة بمجال الترفيه من خلال المساهمة في تشغيل المواقع الترفيهية تحت العلامة التجارية Cocomelon التي تمتلك المجموعة الحق الحصري لها وتقديم الخدمات المساندة للتشغيل.
وتبلغ مدة العقد أربعة أشهر بقيمة تصل إلى أكثر من 44.7 مليون ريال.
مادة اعلانية
ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد على الإيرادات والنتائج المالية لمجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية ابتداء من الربع المالي الرابع من هذا العام وحتى نهاية العقد.
اقرأ أيضاً
-
الرئيس التنفيذي لوسط جدة: 75 مليار ريال تكلفة المشروعولا يوجد نزع ملكيات الأسواق العقارية
-
18 أكتوبر.. مساهمو "عناية" يناقشون تخفيض رأس المال بنسبة 33.33%إلى 100 مليون ريال عبر إلغاء 5 ملايين سهم شركات
-
"نخيل": نعمل على إعادة دراسة مخطط مشروع "نخلة جبل علي"في ضوء التغيرات والتطورات العديدة الأسواق العقارية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية