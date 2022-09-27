"عبدالمحسن الحكير" توقع عقداً مع شركة ترفيه بقيمة 44.7 مليون ريال

أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن توقيع عقد مع شركة تجارية متخصصة بمجال الترفيه من خلال المساهمة في تشغيل المواقع الترفيهية تحت العلامة التجارية Cocomelon التي تمتلك المجموعة الحق الحصري لها وتقديم الخدمات المساندة للتشغيل.

وتبلغ مدة العقد أربعة أشهر بقيمة تصل إلى أكثر من 44.7 مليون ريال.

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ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد على الإيرادات والنتائج المالية لمجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية ابتداء من الربع المالي الرابع من هذا العام وحتى نهاية العقد.