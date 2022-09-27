سوق السعودية
18 أكتوبر.. مساهمو "عناية" يناقشون تخفيض رأس المال بنسبة 33.33%
إلى 100 مليون ريال عبر إلغاء 5 ملايين سهم
أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني "عناية"، عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 33.33%، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022.
وقالت "عناية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن رأس المال بعد التخفيض يصبح 100 مليون ريال بدلاً من 150 مليون ريال.
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وأضافت أن طريقة تخفيض رأس المال تتمثل في إلغاء 5 ملايين سهم من أسهم الشركة عبر تخفيض سهم مقابل كل 3 أسهم.
وأوضحت أن سبب التخفيض هو إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بقيمة 50 مليون ريال.
وقالت "عناية"، إنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية .
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