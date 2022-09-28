اكتتاب "الحفر العربية".. تحديد النطاق السعري بين 90 – 100 ريال للسهم

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة غولدمان ساكس العربية السعودية بصفتهم المستشارين الماليين، ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لشركة الحفر العربية عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 90 - 100 ريال للسهم الواحد.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم الأربعاء 28 سبتمبر2022 وتنتهي يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.

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تتمثل عملية الطرح بطرح 26.7 مليون سهم عادي من أسهم الحفر العربية، ما يمثل 30% من رأس المال للشركة بعد زيادة رأس المال، حيث يمثل الطرح بيع 17.7 مليون سهم من قبل شركة طاقة وشركة شلمبرجيه بتروليس (شركة تابعة لشركة شلمبيرجيه المحدودة)، وإصدار أسهم جديدة بعدد 9 ملايين سهم.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 26.7 مليون سهم بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 24.03 مليون سهم طرح، كحد أدنى، بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 2.403 مليار ريال (641 مليون دولار)، و2.67 مليار ريال (712 مليون دولار)، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 8.01 مليار ريال (2.136 مليار دولار) و8.9 مليون ريال (2.373 مليار دولار).