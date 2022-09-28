دوكاب الإماراتية تفوز بعقد تنفيذ الأعمال الهندسية والتشييد لمحطة الظفرة
رئيس دوكاب للعربية: توسعنا في تصدير منتجاتنا إلى 55 دولة
أعلنت مجموعة دوكاب الإماراتية، عن حصولها على عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد EPC بالكامل لتوريد وتركيب كابلات ذات الجهد العالي بقدرة 400 كيلو فولت وملحقاتها لربط محطة الظفرة للطاقة الشمسية في أبوظبي بالشبكة الرئيسية لشركة "ترانسكو".
ويشمل العقد أيضاً تغطية عمليات الاختبار والتشغيل للمشروع، يذكر أن شركة طاقة ومصدر تمتلكان 60% من مشروع الظفرة للطاقة الشمسية، في حين تمتلك كل من "إي دي إف للطاقة المتجددة"، وجينكو باور الحصة المتبقية، ومن المقرر أن تصل القدرة الإنتاجية للمحطة من الكهرباء إلى 2 غيغاواط، وتساهم بالحد من انبعاثات الكربون بحوالي 2.4 مليون طن سنوياً.
وفي مقابلة مع "العربية"، قال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب، إن "دوكاب" شركة إماراتية مملوكة مناصفة بين شركة القابضة ADQ وشركة IDC.
وأوضح المطوع، أن مجموعة دوكاب توسعت عالميا في تصدير منتجاتها من 45 إلى 55 دولة.
وأشار إلى أن دوكاب تزود مشروع الظفرة بحلول الكابلات ذات الجهد العالي.
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