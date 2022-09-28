شركة تابعة لـ"مهارة" تستحوذ على 41.4% من "درع الرعاية" بـ 307.1 مليون ريال

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة"، عن استكمال شركة مسار النمو للاستثمار المملوكة لها بنسبة 100% عملية الاستحواذ على 41.36% من أسهم شركة درع الرعاية القابضة المحدودة (مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية) وسداد مقابل الاستحواذ وقدره 307.11 مليون ريال تم دفعها نقداً إلى المساهمين البائعين.

كانت شركة مسار النمو للاستثمار والمملوكة لشركة "مهارة" بالكامل، وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع كل من شركة السيف التجارية للاستثمار والشركة السعودية للرعاية الطبية للاستحواذ على حصص ملكيتهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة (مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية).

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وقالت "مهارة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه تم نقل الأسهم المستحوذ عليها من ملكية المساهمين البائعين الى ملكية شركة مسار النمو للاستثمار وتحديث سجل المساهمين لدى وزارة التجارة.