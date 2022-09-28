مساهمو "أسواق العثيم" يقرون بيع أسهمها في "العثيم للاستثمار" وأرضها بالمدينة المنورة

وافق مساهمو شركة أسواق عبد الله العثيم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن بيع الأسهم التي تمتكلها الشركة في رأس مال شركة عبد الله العثيم للاستثمار والبالغة نحو 13.65 مليون سهم بقيمة إجمالية نحو 846.54 مليون ريال، وذلك دون أي شروط تفضيلية.

وقالت "أسواق العثيم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المساهمين وافقوا على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن بيع الأرض المملوكة للشركة بالمدينة المنورة والبالغ مساحتها نحو 105.66 ألف متر مربع، بقيمة إجمالية نحو 211.33 مليون ريال، وذلك دون أي شروط تفضيلية.

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كانت شركة أسواق عبدالله العثيم، قد أعلنت عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على العرض المقدم من شركة العثيم القابضة لشراء كامل أسهمها في رأسمال شركة عبدالله العثيم للاستثمار مقابل 62 ريالا للسهم.