"القابضة" وجهاز الاستثمار العُماني يناقشان فرصاً استثمارية بـ 30 مليار درهم

عقدت "القابضة" ADQ الإماراتية، اجتماعات تشاورية مع جهاز الاستثمار العُماني "OIA" الصندوق السيادي لسلطنة عمان لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات التي تسهم في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

جاء الاجتماع على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات إلى سلطنة عُمان.

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وكشفت كل من "القابضة" وجهاز الاستثمار العماني عن اتفاقية شراكة بقيمة 10 مليارات درهم، يهدف الطرفان من خلالها إلى تمكين استثمارات في قطاعات ذات أولوية واهتمام مشتركة بين كل من دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

ووقعت "القابضة" ADQ والمجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات "إذكاء"، والمملوكة لجهاز الاستثمار العُماني، مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق رأسمال استثماري بقيمة 592 مليون درهم للاستثمار في شركات التكنولوجيا ذات إمكانيات النمو المرتفعة في سلطنة عُمان.

وفي هذا الإطار، حدد الطرفان فرصاً استثمارية أولية تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم على أن يتم تجهيز دراسات جدوى لكل منها.

وتكمن الفرص الاستثمارية في المشاريع الجديدة ضمن القطاعات المستهدفة في سلطنة عُمان، بما في ذلك قطاع الهيدروجين، وتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والألمنيوم والصلب الأخضر، وخطوط نقل وإنتاج الماء والكهرباء، كما تطمح للاستثمار في مجال الغذاء، والصحة والدواء، والنقل والخدمات والبنى الأساسية اللوجستية والتقنية في سلطنة عمان.