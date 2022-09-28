سوق السعودية
"المتقدمة" تعتزم توزيع 5.5% أرباحاً نقدية عن الربع الثالث
بحصة 0.55 ريال للسهم
وافق مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2022، بإجمالي نحو 142.53 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 259.15 مليون سهم.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع 0.55 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5.5%.
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وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في 8 ديسمبر لعام 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وسيكون تاريخ التوزيع في 18 ديسمبر لعام 2022م.
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