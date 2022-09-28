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"IHC" تستحوذ على 54% من شركة إميركوم بـ 250 مليون درهم

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استحواذ

"IHC" تستحوذ على 54% من شركة إميركوم بـ 250 مليون درهم

تخطط الشركة لاستثمار مليار إلى 5 مليارات دولار في أسواق تشمل إندونيسيا وكولومبيا وتركيا والهند

دبي - العربية.نت

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استحوذت الشركة العالمية القابضة الإماراتية "IHC" على 54% من شركة إميركوم مزود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالشرق الأوسط، في صفقة قيمتها 250 مليون درهم.

وتخطط الشركة لاستثمار مليار إلى 5 مليارات دولار في أسواق تشمل إندونيسيا وكولومبيا وتركيا والهند.

وتستهدف قطاعات مثل الغذاء والبنية التحتية والرعاية الصحية، بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي في مقابلة سابقة مع بلومبرغ.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، سيد بصر شعيب: "سنواصل السعي إلى المزيد من عمليات الاستحواذ في مختلف الصناعات، بما في ذلك مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناءً على سجلنا الراسخ في الحصول على استثمارات عالية القيمة ومربحة تعود بالنفع على مساهمينا على المدى القصير والطويل. فإن الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة اميركوم سيساعد شركة "آي إتش سي ديجيتال" على مواصلة زيادة ربحيتها وتعزيز وجودها في هذا المجال".

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