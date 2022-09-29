إنتاج "تويوتا" يرتفع بوتيرة قياسية في أغسطس للمرة الأولى منذ مارس

ارتفع إنتاج شركة تويوتا العالمي من السيارات بوتيرة قياسية لشهر أغسطس، في ظل تعافي قطاع السيارات من تداعيات جائحة كورونا، وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وزاد إنتاج الشركة اليابانية 44.3% خلال أغسطس إلى 766.683 ألف وحدة على مستوى العالم، وهو ما يتجاوز المستهدف البالغ 700 ألف، لتسجل أول زيادة في الإنتاج منذ مارس.

مادة اعلانية

جاء ذلك مع زيادة الإنتاج المحلي لأكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات 5.6%، وارتفاع الإنتاج في خارج اليابان 65.1%.

وزادت المبيعات خارج اليابان 8.9% في أغسطس على أساس سنوي إلى 694.272 ألف وحدة، بينما تراجعت المبيعات المحلية 25.8% عند 82.775 ألف وحدة.

ويمكن أن تتجاوز مبيعات شركة "تويوتا" وأرباحها وتدفقاتها النقدية فترة ما قبل وباء كورونا، في حين أن صافي الدين قد يتراجع قليلاً، ما يعد محفزات محتملة للشركة لاستعادة تصنيفاتها السابقة من فئة "AA" على المدى المتوسط، وفقا لـ"بلومبرغ".

يشار إلى أن "تويوتا"، لا تزال تواجه أزمة نقص أشباه الموصلات، وتكافح قيود سلاسل التوريد المستمرة الناجمة عن كورونا، إلا أن الوضع تحسن مما كان عليه قبل 12 شهراً، حيث تسبب تفشي "كوفيد19" في إغلاق المصانع ونقص في بعض القطع الخاصة بالإنتاج.