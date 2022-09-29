فيرتيغلوب توزع أرباحاً بـ 750 مليون دولار عن النصف الأول 2022

وافقت الجمعية العمومية لشركة "فيرتيغلوب" (Fertiglobe)، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 750 مليون دولار عن النصف الأول من 2022، ما يعادل 2.75 مليار درهم أو 0.33 درهم للسهم.

وبحسب بيان الشركة اليوم الخميس، فإنه سيتم دفع توزيعات الأرباح في أكتوبر 2022 للمساهمين المسجلين في العاشر منه.

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وعلق أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب قائلاً: "تمكنت فيرتيغلوب من تسجيل أداء قوي في النصف الأول من العام، ومن الإعلان عن توزيعات أرباح بقيمة 750 مليون دولار بفضل العائدات المرتفعة والتحويلات النقدية القوية وقوة الهيكل المالي للشركة. نعتزم مواصلة المضي قدماً في استراتيجيتنا لخلق قيمة طويلة الأجل لجميع المساهمين ونتطلع إلى نهاية واعدة للعام 2022.

جدير بالذكر أن أرباح شركة فيرتيغلوب تضاعفت بنحو 4 مرات في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 430 مليون دولار.

وعلى مدار الستة أشهر الأولى من 2022، تضاعفت أرباح الشركة 4 مرات إلى 786 مليون دولار.