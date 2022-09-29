.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيرتيغلوب توزع أرباحاً بـ 750 مليون دولار عن النصف الأول 2022

  • الخط
فيرتيغلوب
فيرتيغلوب
سوق أبوظبي

فيرتيغلوب توزع أرباحاً بـ 750 مليون دولار عن النصف الأول 2022

سيتم دفع التوزيعات في أكتوبر للمساهمين المسجلين في العاشر منه

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافقت الجمعية العمومية لشركة "فيرتيغلوب" (Fertiglobe)، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 750 مليون دولار عن النصف الأول من 2022، ما يعادل 2.75 مليار درهم أو 0.33 درهم للسهم.

وبحسب بيان الشركة اليوم الخميس، فإنه سيتم دفع توزيعات الأرباح في أكتوبر 2022 للمساهمين المسجلين في العاشر منه.

وعلق أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب قائلاً: "تمكنت فيرتيغلوب من تسجيل أداء قوي في النصف الأول من العام، ومن الإعلان عن توزيعات أرباح بقيمة 750 مليون دولار بفضل العائدات المرتفعة والتحويلات النقدية القوية وقوة الهيكل المالي للشركة. نعتزم مواصلة المضي قدماً في استراتيجيتنا لخلق قيمة طويلة الأجل لجميع المساهمين ونتطلع إلى نهاية واعدة للعام 2022.

الجنيه المصري ينزلق إلى مستوى متدنٍ جديد مقابل الدولار أسواق المال الجنيه المصري الجنيه المصري ينزلق إلى مستوى متدنٍ جديد مقابل الدولار

جدير بالذكر أن أرباح شركة فيرتيغلوب تضاعفت بنحو 4 مرات في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 430 مليون دولار.

وعلى مدار الستة أشهر الأولى من 2022، تضاعفت أرباح الشركة 4 مرات إلى 786 مليون دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مسؤول كبير في حكومة طالبان ينضم إلى المطالبين بتعليم الفتيات مسؤول كبير في حكومة طالبان ينضم إلى المطالبين بتعليم الفتيات
اكتشف المزيد