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مشروع لنقل الطاقة تابع لأدنوك يوقع تمويلا بقيمة 3.2 مليار دولار

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اتفاقيات شراكة جديدة في مجال الطاقة بين أدنوك وBP ومصدر
شعار أدنوك
أدنوك

مشروع لنقل الطاقة تابع لأدنوك يوقع تمويلا بقيمة 3.2 مليار دولار

لبناء وتشغيل نظام نقل طاقة بحري عالي الجهد لربط اثنين من مرافق الإنتاج البحرية المملوكة لأدنوك

دبي – رويترز

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قال بنك اليابان للتعاون الدولي في بيان إن مشروعا لنقل الطاقة تابعا لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وقع على تمويل بأكثر من 3.2 مليار دولار من مؤسسات ائتمان وبنوك.

ويهدف التمويل إلى بناء وتشغيل نظام نقل طاقة بحري عالي الجهد لربط اثنين من مرافق الإنتاج البحرية المملوكة لأدنوك بالشبكة البرية لأبوظبي.

وأوضح بنك اليابان للتعاون الدولي في بيان أمس الأربعاء أنه سيقدم 1.201 مليار دولار للمشروع، فيما سيتم توفير الملياري دولار المتبقية من جانب كل من بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي وبنك ميزوهو وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبي.إن.بي باريبا فورتيس وستاندرد تشارترد.

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ووقعت أدنوك والبنك مذكرة تفاهم في نوفمبر/تشرين الثاني للتعاون في مجال إزالة الكربون ونقل الطاقة وكفاءتها.

وقال بنك اليابان للتعاون الدولي إن المشروع يتماشى مع التزام دولة الإمارات في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.

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