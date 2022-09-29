.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"رتال" تبيع حصتها بأرض في مدينة الخبر بـ 112.5 مليون ريال

  • الخط
رتال للتطوير العقاري
رتال للتطوير العقاري
سوق السعودية

"رتال" تبيع حصتها بأرض في مدينة الخبر بـ 112.5 مليون ريال

متوقعة تحقيق صافي أرباح من البيع نحو 31.87 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن بيع حصتها التي تعادل 50% في أرض بحي العزيزية بمدينة الخبر البالغ مساحتها 250 ألف متر مربع بقيمة 112.5 مليون ريال.

وقالت "رتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها تتوقع تحقيق صافي أرباح من البيع نحو 31.87 مليون ريال.

وأضافت أنها سوف تستخدم المتحصلات في تمويل الأنشطة التوسعية للشركة.

انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 9.7% في الربع الثاني اقتصاد اقتصاد السعودية انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 9.7% في الربع الثاني

وأرجعت أسباب البيع إلى وجود عرض مناسب يتوافق مع استراتيجية الشركة، مما سينعكس بشكل إيجابي على نتائجها.

وتبلغ القيمة الدفترية للأصل محل الصفقة وفقاً لآخر قوائم مالية موحدة أولية مفحوصة نحو 80.62 مليون ريال.

وأشارت إلى أن أطراف الصفقة هم محمد بن سالمين النهدي، ومبارك بن سالمين النهدي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إعصار إيان يضرب فلوريدا.. وخسائر متوقعة بعشرات المليارات إعصار إيان يضرب فلوريدا.. وخسائر متوقعة بعشرات المليارات
اكتشف المزيد