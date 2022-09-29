"رتال" تبيع حصتها بأرض في مدينة الخبر بـ 112.5 مليون ريال

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن بيع حصتها التي تعادل 50% في أرض بحي العزيزية بمدينة الخبر البالغ مساحتها 250 ألف متر مربع بقيمة 112.5 مليون ريال.

وقالت "رتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها تتوقع تحقيق صافي أرباح من البيع نحو 31.87 مليون ريال.

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وأضافت أنها سوف تستخدم المتحصلات في تمويل الأنشطة التوسعية للشركة.

وأرجعت أسباب البيع إلى وجود عرض مناسب يتوافق مع استراتيجية الشركة، مما سينعكس بشكل إيجابي على نتائجها.

وتبلغ القيمة الدفترية للأصل محل الصفقة وفقاً لآخر قوائم مالية موحدة أولية مفحوصة نحو 80.62 مليون ريال.

وأشارت إلى أن أطراف الصفقة هم محمد بن سالمين النهدي، ومبارك بن سالمين النهدي.