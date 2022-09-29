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"موبي" تقرر توزيع 15% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

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الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية
الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية "موبي"
سوق السعودية

"موبي" تقرر توزيع 15% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

بحصة 1.5 ريال للسهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية "موبي" عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022، بإجمالي 7.5 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 5 ملايين سهم.

وقالت "موبي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء بتاريخ 5 أكتوبر 2022، والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم دفع التوزيعات بتاريخ 19 أكتوبر 2022.

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