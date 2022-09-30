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أرباح Nike تتآكل مع تراكم المخزون.. والسهم يهوي

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A silhouette of a woman wearing a protective face shield and a protective face mask is seen near to a Nike logo at a shopping mall on the first day after the government eased restrictions amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Jakarta, Indonesia, June 15, 2020. (Reuters)
شعار Nike في أحد متاجرها (رويترز)
شركات

أرباح Nike تتآكل مع تراكم المخزون.. والسهم يهوي

أسهم الشركة انخفضت بنسبة 43٪ هذا العام حتى إغلاق يوم الخميس

دبي - العربية.نت

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تراجعت أسهم شركة Nike بعد ارتفاع المخزون الذي اضطر شركة الأحذية والملابس الرياضية العملاقة لمنح الخصومات التي تكسر الهامش وتضر بالربحية.

أثرت تكاليف الشحن المرتفعة والتخفيضات وتأثيرات أسعار الصرف على ربحية الشركة في الربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس، حيث جاء هامش الربح الإجمالي أقل بنسبة 44.3٪ من توقعات وول ستريت.

وارتفعت مخزونات أميركا الشمالية بنسبة 65٪، كما خفضت شركة الأحذية والملابس الرياضية العملاقة من توقعاتها للعام بأكمله يوم الخميس.

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تراجعت أسهم Nike بنسبة 8.9٪ في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك، وكانت انخفضت بنسبة 43٪ هذا العام حتى إغلاق يوم الخميس.

وأثرت المخاوف بشأن نقص قوة التسعير على المنافسين في أوروبا، اليوم الجمعة، حيث انخفضت أسهم Adidas بنسبة 4.4٪، فيما تراجع سهم Puma بنسبة 5.3٪.

قال مات فريند، المدير المالي لشركة Nike، في مكالمة مع المحللين: "نتخذ إجراءات حاسمة لتصفية المخزون الفائض". وأضاف أنه من المتوقع أن يكون لهذا "تأثير انتقالي على الهوامش الإجمالية للسنة المالية الحالية".

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