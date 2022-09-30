مصرف لبنان يمدد شراء الدولار بسعر "صيرفة" دون سقف

ذكر بيان لمصرف لبنان المركزي، أنه مدد اليوم الجمعة، التعميم 161 الذي يسمح للبنوك بمواصلة شراء الدولار بسعر منصة "صيرفة" بدون سقف حتى نهاية أكتوبر.

وبدأ تدخل المصرف المركزي في سوق العملات عبر صيرفة في يناير، وأدى في البداية إلى ارتفاع قيمة الليرة إلى حوالي 23 ألف ليرة للدولار، صعودا من مستويات متدنية.

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من ناحية أخرى، وبعدما أعلنت وزارة المالية اللبنانية، الأربعاء، خفض سعر الصرف الرسمي من 1507 ليرات مقابل الدولار إلى 15 ألف ليرة، لتوحيد أسعار صرف متعددة ظهرت خلال الأزمة المالية المستمرة منذ ثلاث سنوات في لبنان، تراجعت الوزارة عن موعد بدء تنفيذ القرار في الأول من نوفمبر، إذ ربطت الخطوة بالموافقة على خطة للتعافي المالي، والتي تخضع أحدث نسخة منها للمناقشة في البرلمان.