.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصرف لبنان يمدد شراء الدولار بسعر "صيرفة" دون سقف

  • الخط
مصرف لبنان مناسبة
مصرف لبنان
مصرف لبنان

مصرف لبنان يمدد شراء الدولار بسعر "صيرفة" دون سقف

حتى نهاية أكتوبر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ذكر بيان لمصرف لبنان المركزي، أنه مدد اليوم الجمعة، التعميم 161 الذي يسمح للبنوك بمواصلة شراء الدولار بسعر منصة "صيرفة" بدون سقف حتى نهاية أكتوبر.

وبدأ تدخل المصرف المركزي في سوق العملات عبر صيرفة في يناير، وأدى في البداية إلى ارتفاع قيمة الليرة إلى حوالي 23 ألف ليرة للدولار، صعودا من مستويات متدنية.

من ناحية أخرى، وبعدما أعلنت وزارة المالية اللبنانية، الأربعاء، خفض سعر الصرف الرسمي من 1507 ليرات مقابل الدولار إلى 15 ألف ليرة، لتوحيد أسعار صرف متعددة ظهرت خلال الأزمة المالية المستمرة منذ ثلاث سنوات في لبنان، تراجعت الوزارة عن موعد بدء تنفيذ القرار في الأول من نوفمبر، إذ ربطت الخطوة بالموافقة على خطة للتعافي المالي، والتي تخضع أحدث نسخة منها للمناقشة في البرلمان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف نجحت الصين في معاقبة تايوان اقتصاديًا؟ كيف نجحت الصين في معاقبة تايوان اقتصاديًا؟
اكتشف المزيد