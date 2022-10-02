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أسمنت نجران تقرر توزيع أرباح نقدية بقيمة 42.5 مليون ريال عن النصف الأول من 2022

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أسمنت نجران
أسمنت نجران
سوق السعودية

أسمنت نجران تقرر توزيع أرباح نقدية بقيمة 42.5 مليون ريال عن النصف الأول من 2022

الحق في التوزيعات النقدية بنهاية تداول يوم الخميس 6 أكتوبر

دبي - العربية.نت

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قرر مجلس إدارة شركة أسمنت نجران، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2022 بقيمة إجمالية 42.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 6 أكتوبر، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وبحسب البيان، فإن عدد الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ 170 مليون سهما، بعائد 0.025 ريال للسهم تُمثل 2.5% من القيمة الأسمية للسهم.

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وتهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع.

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