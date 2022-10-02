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عمومية "رتال" تقر توزيع 20% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

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رتال للتطوير العقاري
رتال للتطوير العقاري
سوق السعودية

عمومية "رتال" تقر توزيع 20% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

بإجمالي 80 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عن موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على توزيع أرباح نقدية بإجمالي 80 مليون ريال عن النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن التوزيعات بواقع ريالين للسهم ما يعادل 20% من القيمة الاسمية للسهم.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022.

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