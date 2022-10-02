"ماجد الفطيم" الإماراتية تعلق خطط بيع أصولها لتبريد المناطق

قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة ماجد الفطيم، المتخصصة في تطوير مراكز التسوق في الشرق الأوسط، قررت تعليق خططها لتصفية أصولها لتبريد المناطق.

استعانت ماجد الفطيم في دبي، التي لم ترد على طلب للتعليق، ببنك (إتش.إس.بي.سي) في عام 2020 لتقديم المشورة لها بشأن البيع المحتمل لمحطات التبريد المرتبطة بالفنادق ومراكز التسوق، والتي قالت المصادر إنها قد تجلب نحو 500 مليون درهم (136 مليون دولار).

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ولم يتضح حتى الآن سبب قرار الشركة تعليق خططها.

أسس الشركة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم الذي أعلن عن وفاته في نهاية العام الماضي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأشاد به باعتباره أحد رواد الإمارة.

وصنفت مجلة فوربس في عام 2021 الفطيم ثالث أغنى رجل أعمال عربي إذ بلغت ثروة عائلته 3.6 مليار دولار. وقال آلان بيجاني الرئيس التنفيذي للمجموعة لرويترز في أغسطس/آب إن الشركة انتقلت منذ وفاته إلى ورثته من خلال عملية الميراث ولديها الآن تسعة مساهمين.

تم تطوير محطات تبريد المناطق، التي توفر المياه المبردة عبر الأنابيب المعزولة لتبريد المكاتب والمباني الصناعية والسكنية، كبديل اقتصادي وصديق للبيئة لتكييف الهواء.

كان بيع وحدة التبريد جزءا من استراتيجية شركة ماجد الفطيم لتصفية ما تعتبره أصلا غير أساسي ودعم السيولة بعد جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق والقيود اللاحقة في الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى التي تعمل بها.