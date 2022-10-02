سوق السعودية
"ساب للتكافل" تعلن ترسية عقد تأمين مع مجموعة العليان بـ17.3 مليون ريال
أعلنت شركة ساب للتكافل عن ترسية برامج وثائق التأمين العام للسادة مجموعة شركات العليان (طرف ذو علاقة) بإجمالي 17.3 مليون ريال أي أكثر من 1%، من الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2021م.
وبشأن تفاصيل العقد، قالت الشركة إنه يخص ترسية برامج وثائق التأمين العام لمجموعة شركات العليان.
مادة اعلانية
وذكرت أنه توجد أطراف ذات علاقة، وهي رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) لبنى بنت سليمان العليان.
وأكدت الشركة أنه لم يتم منح أي معاملة تفضيلية في هذه السياسة، وأنها ضمن النشاط التجاري المعتاد للشركة.
وسوف يظهر الأثر المالي للوثيقة في النتائج المالية لشركة في 2022م.
اقرأ أيضاً
-
وزير الصناعة يرأس الوفد السعودي باجتماعات اللجنة السعودية الجنوب إفريقية في بريتوريالتعزيز تنمية التبادل التجاري والاستفادة من الفرص المتاحة اقتصاد
-
إعلان نية طرح 29.2% من أسهم شركة "مرافق" للاكتتاب العام في "تداول" السعوديةتشمل نحو 73 مليون سهم عادي أسواق المال
-
عمومية "رتال" تقر توزيع 20% أرباحاً نقدية عن النصف الأولبإجمالي 80 مليون ريال شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية