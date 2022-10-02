"ساب للتكافل" تعلن ترسية عقد تأمين مع مجموعة العليان بـ17.3 مليون ريال

أعلنت شركة ساب للتكافل عن ترسية برامج وثائق التأمين العام للسادة مجموعة شركات العليان (طرف ذو علاقة) بإجمالي 17.3 مليون ريال أي أكثر من 1%، من الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2021م.

وبشأن تفاصيل العقد، قالت الشركة إنه يخص ترسية برامج وثائق التأمين العام لمجموعة شركات العليان.

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وذكرت أنه توجد أطراف ذات علاقة، وهي رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) لبنى بنت سليمان العليان.

وأكدت الشركة أنه لم يتم منح أي معاملة تفضيلية في هذه السياسة، وأنها ضمن النشاط التجاري المعتاد للشركة.

وسوف يظهر الأثر المالي للوثيقة في النتائج المالية لشركة في 2022م.