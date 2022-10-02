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"صناعة الورق" توقع اتفاقية لتوريد خط إنتاج لفات المناديل بـ 166 مليون ريال

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صناعة الورق
مصنع لصناعة الورق
سوق السعودية

"صناعة الورق" توقع اتفاقية لتوريد خط إنتاج لفات المناديل بـ 166 مليون ريال

مع شركة TOSCOTEC الإيطالية

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيع اتفاقية تصنيع وتوريد خط إنتاج لفات المناديل الورقية الخام مع شركة TOSCOTEC الإيطالية، أحد أكبر مصنعي مكائن الورق في العالم، بقيمة 166 مليون ريال.

وقالت "صناعة الورق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الاتفاقية تتضمن تصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل خط إنتاج لفات المناديل الورقية الخام بطاقة إنتاجية تصميمية تبلغ 60 ألف طن سنوياً.

وأضافت أنه سيتم سداد دفعة مقدمة خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ توقيع العقد والباقي على دفعات تتوافق مع التوصيل والتركيب والاستلام والتشغيل النهائي تمتد من تاريخ التوقيع لمدة 16 شهر مع حصول الشركة على ضمان أداء من المورد حسب شروط التعاقد.

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وأوضحت "صناعة الورق"، أنه سوف يتم تمويل شراء الماكينة لخط الإنتاج الخامس الجديد من خلال إيرادات الشركة التشغيلية وبيع بعض الأصول غير العاملة، بالإضافة الى متحصلات المطالبات القانونية التي صدر بها أحكام لصالح الشركة، وجزء من خلال البنوك والجهات التمويلية المحلية.

وتستهدف "صناعة الورق" من الاتفاقية زيادة الطاقة الإنتاجية من لفات المناديل الورقية الخام من 130 ألف طن إلى 190 ألف طن لتلبية متطلبات السوق المحلي وزيادة الصادرات.

وقالت إن الأثر المالي لهذه الصفقة سينعكس على الآلات والمعدات وكذلك الالتزامات بقيمة دفعات العقد وبالتزامن مع سدادها، وسيبدأ الأثر المالي للصفقة على القوائم المالية من الربع الرابع 2022.

ومن المتوقع بدء الإنتاج خلال الربع الثالث من عام 2024.

وأوضحت الشركة أن قيمة الصفقة والتي تتمثل بشراء ماكينة بقيمة تعادل 166 مليون ريال هي جزء من قيمة الاستثمارات في خط الانتاج الخامس والمعلن عنه سابقا بقيمة تقريبية 300 مليون ريال.

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