أجيليتي الكويتية تتعاقد على إنشاء مراكز جمركية في منطقة قناة السويس

قالت شركة أجيليتي الكويتية للمخازن العمومية، اليوم الاثنين، إنها تعاقدت مع الحكومة المصرية لتطوير وتشغيل مراكز الخدمات والأعمال الجمركية واللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضافت أجيليتي في بيان، أنها تعتزم استثمار 60 مليون دولار في تطوير البنية التحتية للمراكز اللوجستية الجمركية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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وبموجب هذا العقد، تعمل أجيليتي مع المنطقة الاقتصادية على تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية خاصة في مجالات الخدمات والأنشطة اللوجستية ودعم المناطق الصناعية من خلال تأسيس ذراع تقني ولوجستي للهيئة يساهم في إدارة النظام الجمركي الخاص بها عن طريق ميكنة النظم والأعمال داخل الدوائر الجمركية الخاصة بالمنطقة.

كما ستقوم الشركة الكويتية بالربط المعلوماتي بين الجهات الحكومية المعنية بأعمال فحص الشحنات واستخدام الآليات الإلكترونية التي تتناسب مع النظام الجمركي الجديد بغرض تسهيل التجارة وتسريع عمليات الصادر والوارد لمستثمري المنطقة.

وستعمل على ميكنة دليل الإجراءات الجمركية للنظم الخاصة بالمنطقة، من خلال إنشاء مركز لوجيستي على مساحة 100 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بالسخنة ومركز آخر بمساحة 100 ألف متر مربع في شرق بورسعيد، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار على أن يبدأ العمل في المرحلة الأولى للمشروع بالمنطقتين على مساحة 25 ألف متر مربع لكلا المنطقتين، ليدخلا حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام المقبل 2023.

وتقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 461 كم2 وهي هيئة مستقلة ذات سلطات تنفيذية وتنظيمية، يحق للهيئة الموافقة على المراسيم، واقتراح حوافز إضافية، وكذلك السلطة الكاملة للإشراف على جميع مجالات التشغيل ، والتوظيف، والتمويل، وتطوير الشراكات ،وتقديم خدمات تسهيل الأعمال.

وتتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيئة أعمال صديقة للمستثمر والتي ستكون حجر الزاوية لخطط التنمية الوطنية، حيث تعد بيئة الأعمال المواتية لا توفر بالمنطقة الدعم للأعمال الجديدة فحسب، بل تدعم أيضًا المستثمرين الحاليين للنمو والتوسع في مشروعاتهم، مما يؤدي في النهاية إلى خلق فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.