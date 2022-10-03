اندماج مرتقب بين "سلامة للتأمين" و"تكافل الإمارات" وحصة من المحفظة التأمينية لـ"أمان"

كشفت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" المدرجة في سوق دبي المالي، عن استلامها الموافقة المبدئية من الجهات التنظيمية للاندماج مع شركة تكافل الإمارات.

وقالت شركة "سلامة" في بيان على "سوق دبي المالي"، اليوم الاثنين، إنها تعمل على استيفاء كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية لإتمام هذا الاندماج. كما يخضع الاندماج إلى موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

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وأضافت "سلامة"، أن صفقة الاندماج بينها وبين شركة تكافل الإمارات ستكون صفقة غير نقدية تتم عن طريق إصدار شركة "سلامة" لأسهم إضافية إلى مساهمي شركة تكافل الإمارات بغرض إتمام عملية الاندماج.

ومن المتوقع أن تكون عملية الاندماج ذات أثر تراكمي وتزايدي في القيمة للمساهمين.

وذكرت "سلامة" أن عملية الاندماج ستسفر عن تعاظم قدرات الشركة بعد الانتهاء من تنفيذ صفقة الدمج.

ومن ناحية أخرى، اعلنت شركة "سلامة" عن الدخول في مفاوضات مع شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين "أمان" للاستحواذ على حصة من محفظتها التأمينية في مجالات التأمينات التكافلية العامة والصحية والتكافل العائلي "البديل التكافلي للتأمين على الحياة"، وتخضع الصفقة للتمحيص اللازم والمفاوضات بين الطرفين والموافقات التنظيمية.

وشركة "سلامة" هي أكبر شركة تأمين تكافلي في الإمارات وبعد تنفيذ الصفقتين ستصبح واحدة من أكبر خمس شركات تأمين تكافلي في العالم.

وارتفعت أسهم شركة "سلامة" بنسبة 14.99% إلى 0.56 درهم، فيما ارتفع سهم "أمان" 14.67% عند سعر 0.93 درهم، وبالمثل ارتفع سهم تكافل الإمارات 14.89% عند سعر 0.918 درهم.