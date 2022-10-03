دبي تفرض غرامة على "KPMG" بخصوص حسابات "أبراج"
فرض غرامة مبدئية بقيمة مليوني دولار
قالت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم الاثنين إنها فرضت غرامة مبدئية على شركة (كيه.بي.إم.جي) ومدققها المالي الرئيسي بقيمة مليوني دولار فيما يتعلق بإخفاقات في تدقيق حسابات مجموعة أبراج، شركة الاستثمار المباشر المنهارة.
وأضافت سلطة دبي للخدمات المالية أنها فرضت غرامة مالية بقيمة 1.5 مليون دولار على"KPMG"وبقيمة 500 ألف دولار على المدقق الرئيسي ميلند نافالكار الذي كان شريكا في الشركة في ذلك الوقت.
وأشارت سلطة دبي في بيان إلى أن الشركة ونافالكار قاما "بالاعتراض على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية... وبرفع طلب إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية لمراجعة القرارات الصادرة بحقهم، حيث سيتم عرض القضية من قبل جميع الأطراف أمامها... وقد يتم تأييد قرارات السلطة أو تغييرها أو نقضها نتيجة لمراجعة الهيئة".
كانت أبراج التي مقرها دبي أكبر صندوق استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى انهيارها في 2018، بعد أن أثار مستثمرون مخاوف بشأن إدارتها لصندوق رعاية صحية حجمه مليار دولار.
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية إن الشركة ومدققها "فشلا في اتباع معايير التدقيق الدولية السارية عند إجراء عمليات التدقيق على شركة أبراج كابيتال المحدودة... لعدة سنوات حتى أكتوبر 2017".
وأضافت سلطة دبي للخدمات المالية أنها ترى أن إجراء عمليات تدقيق حسابات شركة أبراج كابيتال وفقا للمعايير المتوقعة كان من شأنه أن يكشف وجود مخالفات استمرت لأكثر من 5 سنوات، منها عدم توافق البيانات المالية لشركة أبراج كابيتال مع القواعد المحاسبية وفشلها في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية وأن الشركة أخفت وضعها المالي الحقيقي عن مراجعي الحسابات
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