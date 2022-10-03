صندوق البلاد للصكوك السيادية يوزع 0.33% أرباحاً نقدية عن سبتمبر

أعلنت شركة البلاد المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر سبتمبر 2022، بإجمالي نحو 409.15 ألف ريال لعدد وحدات قائمة نحو 14.1 مليون وحدة.

وقالت شركة البلاد المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.029 ريال بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 0.33%، كما في 2 أكتوبر 2022.

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وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 5 أكتوبر 2022، وسيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام.