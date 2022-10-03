"الخريف" تستأجر مبنى في الرياض بـ 41.7 مليون ريال

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف" عن توقيع عقد إيجار مبنى مع مؤسسة إنماء العاصمة للتطوير العقاري بقيمة نحو 41.69 مليون ريال تشمل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت "الخريف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها ستقوم بإيجار المبنى بمخطط رقم 2413 في حي الصحافة بمدينة الرياض لاستخدامه كمقر الإدارة العامة للشركة لمدة 5 سنوات.

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وأوضحت أن قيمة العقد لمدة 5 سنوات، تتوزع على دفع نحو 8.34 مليون ريال سنوياً، وتبدأ الفترة التأجيرية مطلع أبريل 2023.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي في الربع الرابع من عام 2022.