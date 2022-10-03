"كريدي سويس" يطلب من المستثمرين منحه 100 يوم لتقديم استراتيجية تحول جديدة
تكلفة التأمين على ديون البنك ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ 2009
تراجع سهم بنك "كريدي سويس" Credit Suisse مطلع تداولات، اليوم الاثنين، بعد أن طلب الرئيس التنفيذي للبنك من المستثمرين منحه أقل من 100 يوم لتقديم استراتيجية تحول جديدة.
لكن في ظل قلق وتقلبات الأسواق تبدو هذه المهلة طويلة للغاية.
وقد ارتفعت تكلفة التأمين على الديون ضد التعثر CDS بنحو 15% الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2009 ما يعيد إلى الذاكرة انهيار "ليمان براذرز" Lehman Brothers خلال أزمة الائتمان العالمية.
كما حاول الرئيس التنفيذي لـCredit Suisse طمأنة الموظفين بأن البنك لديه قاعدة رأسمالية قوية وسيولة جيدة، مؤكدا تحديث المعلومات بشكل منتظم لحين صدور الاستراتيجية الجديدة في 27 أكتوبر.
وكانت أسهم "كريدي سويس"، تراجعت بنحو 56% منذ مطلع العام الحالي.
-
ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يتجه نحو الركودالخزانة الإيطالية تتوقع انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث واستمراره للربعين التاليين اقتصاد
-
لوقف تراجع الين.. طوكيو مستعدة لاتخاذ خطوات حاسمة في سوق الصرف الأجنبيوزير المالية يحذر المستثمرين الذين يبيعون العملة اليابانية أسواق المال
-
"الطاقة الدولية": أوروبا تواجه عجزاً غير مسبوق بإمدادات الغازبعد أن قطعت روسيا معظم الشحنات طاقة