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"كريدي سويس" يطلب من المستثمرين منحه 100 يوم لتقديم استراتيجية تحول جديدة

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بنوك

"كريدي سويس" يطلب من المستثمرين منحه 100 يوم لتقديم استراتيجية تحول جديدة

تكلفة التأمين على ديون البنك ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ 2009

دبي - العربية.نت

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تراجع سهم بنك "كريدي سويس" Credit Suisse مطلع تداولات، اليوم الاثنين، بعد أن طلب الرئيس التنفيذي للبنك من المستثمرين منحه أقل من 100 يوم لتقديم استراتيجية تحول جديدة.

لكن في ظل قلق وتقلبات الأسواق تبدو هذه المهلة طويلة للغاية.

وقد ارتفعت تكلفة التأمين على الديون ضد التعثر CDS بنحو 15% الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2009 ما يعيد إلى الذاكرة انهيار "ليمان براذرز" Lehman Brothers خلال أزمة الائتمان العالمية.

كما حاول الرئيس التنفيذي لـCredit Suisse طمأنة الموظفين بأن البنك لديه قاعدة رأسمالية قوية وسيولة جيدة، مؤكدا تحديث المعلومات بشكل منتظم لحين صدور الاستراتيجية الجديدة في 27 أكتوبر.

وكانت أسهم "كريدي سويس"، تراجعت بنحو 56% منذ مطلع العام الحالي.

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