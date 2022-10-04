أرامكو السعودية تعلن نتائجها المالية للربع الثالث.. مطلع نوفمبر

قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، إنها ستعلن عن نتائج الربع الثالث من عام 2022، يوم 1 نوفمبر 2022.

وأضافت أنها ستعلن أيضاً عن توزيعات الأرباح والتقرير الأولى للربع الثالث من العام الحالي.

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كانت أرباح شركة أرامكو السعودية، قد ارتفعت في الربع الثاني من 2022 بنحو 90%، إلى 181.6 مليار ريال، مقابل 95.47 مليار ريال في الربع الثاني من 2021.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح أرامكو 22.7%، حيث كانت في الربع السابق 148 مليار ريال.

وجاءت أرباح أرامكو في الربع الثاني أفضل من متوسط توقعات المحللين.

وخلال النصف الأول من 2022، حققت أرامكو أرباحا بلغت قيمتها 329.67 مليار ريال، مقابل 176.9 مليار ريال، بنمو 86.35%.

وأعلنت عن توزیع أرباح نقدیة للمساھمین بقیمة 70.33 ملیار ﷼ بما يعادل 18.76 ملیار دولار، عن الربع الثاني من عام 2022. وبلغت حصة السهم من التوزيع 0.32 ريال.