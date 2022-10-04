اكتتاب "مرافق".. نشرة إصدار طرح 73.09 مليون سهم في سوق الأسهم السعودية

أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق" نشرة الإصدار لطرح نحو 73.09 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم مدفوعة بالكامل، تمثل بمجملها نسبة 29.24% من رأس مال الشركة.

وسيتم تخصيص كامل الأسهم للجهات المشاركة، وفي حالة وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد وقيام الجهات المشاركة بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم. يحق لمنسق اكتتاب الأفراد والتسوية تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 51.166 مليون سهم تمثل 70% من إجمالي أسهم الطرح.

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ويخصص للمكتتبين الأفراد نحو 21.93 مليون سهم تمثل نسبة 30% من إجمالي أسهم الطرح.

ويبلغ الحد الأدنى للعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها بالنسبة للفئات المشاركة 100 ألف سهم، والحد الأدنى للأفراد 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى للجهات المشاركة نحو 12.5 مليون سهم، والحد الأقصى للأفراد 250 ألف سهم.

وتبدأ فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر من يوم الأحد 9 أكتوبر 2022 لمدة 6 أيام تقويمية حتى نهاية يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022.

فيما تبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، لمدة 4 أيام تقويمية حتى نهاية يوم السبت 29 أكتوبر 2022.

ويكون آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للجهات المشاركة بناءً على عدد الأسهم المخصصة مبدئياً للمكتتبين يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، وهو أيضاً آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للجهات المشاركة.

وآخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد 29 أكتوبر 2022، وستعلن الشركة التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم 2 نوفمبر 2022.

وحددت "مرافق" الجهات المستلمة للاكتتاب بنوك الرياض والسعودي البريطاني "ساب" والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي.

تأسست شركة مرافق بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 18 أكتوبر 2000 الموافق 22 رجب 1421 هـ بصفتها شركة مساهمة يملكها أربعة مساهمين رئيسيين ألا وهم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وصندوق الاستثمارات العامة.

وبعد الطرح تنخفض حصة كبار المساهمين في "مرافق" وهم صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية للطاقة والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" إلى 70% تتوزع على 17.5% لكل منهما، بدلا من 99.24% قبل الطرح بحصة 24.81% لكل منهما.

وجاءت نشرة الإصدار كالتالي:

نشرة إصدار "مرافق"