الاتصالات السعودية تدشن شركة Center3 لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة

دشنت مجموعة الاتصالات السعودية "stc" أحد أكبر وأهم مشاريعها، شركة Center3 المركز الإقليمي الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستكون الشركة الجديدة المالك لأصول البنية التحتية الرقمية التي تمتلكها مجموعة stc من مراكز بيانات وكوابل بحرية ونقاط التواجد الدولية ونقاط تبادل الإنترنت، كما ستكون الشركة عبارة عن مجموعة من مراكز البيانات المحايدة للنواقل ومزود للاتصال الدولي لقطاع الاتصالات من خلال شبكة الألياف الضوئية البحرية.

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وتهدف الشركة إلى تطوير الأعمال الرقمية وتعزيز الفرص الاستثمارية في خدمات الاتصال الدولي ومراكز البيانات، من خلال توفير أحدث تقنيات الاتصال والاستضافة ورفع قدرة مراكز البيانات لاحتواء احتياج أسواق آسيا وإفريقيا وأوروبا وبقية العالم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، المهندس عليان الوتيد : "أطلقت مجموعة stc شركة Center3 لتعزيز المنظومة الرقمية التي بدورها ستسهم في تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً رقمياً إقليمياً، ويأتي هذا الإطلاق متوائما مع استراتيجيتنا في التوسع في النطاق والأسواق وتحقيق التمكين الرقمي".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة Center3 فهد الهاجري، أن الشركة تهدف إلى بناء منظومة متكاملة من الكوابل ومراكز البيانات، وتسعى إلى جذب البيانات الضخمة والحوسبة فائقة السرعة ومزودي الخدمات المحليين والدوليين.

وقال: "ستقدم Center3 خدمات مراكز البيانات والاتصال الدولي وخدمات تبادل الإنترنت من خلال أصولها، وسنعمل على تحقيق رؤية الشركة في جعل المملكة المحور الرقمي الرئيس لتربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا فضلاً عن قيادة الحصة الأكبر من تبادل الإنترنت وحركة البيانات في المنطقة".

وكانت مجموعة stc قد دشنت كابل الاتصالات البحري "كابل الرؤية السعودي"، وهو كابل بحري عالي السرعة بالبحر الأحمر عبر محطة الإنزال الأولى له بجدة، يمتد على مسافة 1.160.000 متر، ويوفر وصولا عالي السرعة عبر حدود المملكة العربية السعودية من خلال أربع محطات إنزال هي جدة، وينبع، وضبا، وحقل.