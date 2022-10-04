العربية للأنابيب تفوز بعقد لصالح "مكديرموت العربية" بـ 450 مليون ريال

أعلنت الشركة العربية للأنابيب عن فوزها بعقد توريد أنابيب لصالح شركة مكديرموت العربية المحدودة (MACL) بقيمة تقدر بنحو 450 مليون ريال.

وقالت الشركة العربية للأنابيب في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة العقد 12 شهراً.

مادة اعلانية

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي في الربع الثالث للسنة المالية 2023.

كانت الشركة العربية للأنابيب، قد أعلنت عن فوزها بعقد توريد أنابيب لصالح شركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بنحو 155 مليون ريال.

وبحسب العربية للأنابيب فإن مجموع قيمة المشاريع القائمة حاليا تتجاوز 800 مليون ريال مما سيساهم في استمرار أعمال الشركة خلال الفترة القادمة وتحسن المبيعات ودعم الوضع المالي للشركة خلال الفترة المقبلة.