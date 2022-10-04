إيلون ماسك يعيد إحياء صفقة شراء تويتر بالسعر المتفق عليه مسبقا

غير الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلوم ماسك، المسار ووافق على شراء تويتر بالسعر المتفق عليه مسبقا، وفقًا لوثائق اليوم الثلاثاء.

تم إيقاف أسهم تويتر بعد أن ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن ماسك يعتزم المضي قدمًا في عملية الاستحواذ بسعر 54.20 دولارًا للسهم.

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وارتفعت أسهم "تويتر بنسبة 22%، إلى 51.83 دولارا، وفقا لما طالع موقع "العربية نت"،.

وبحسب إيداع تنظيمي يوم الثلاثاء، فإن Elon Musk عكس المسار الذي يعتزم المضي فيه، واقترح مرة أخرى شراء تويتر مقابل 54.20 دولارًا للسهم. وقالت مصادر لشبكة "CNBC" إن الصفقة قد تتم في أقرب وقت يوم الجمعة.

يقول ملف هيئة الأوراق المالية والبورصات إن ماسك أرسل خطابًا إلى "تويتر" يوم الاثنين، لإخطار الشركة بنيته المضي قدمًا في الصفقة المتفق عليها في 25 أبريل، وهو اليوم الذي تم فيه الإعلان عن الصفقة.

بعد أسابيع قليلة من موافقة ماسك على هذه الصفقة، وتقييم تويتر بـ 44 مليار دولار، سرعان ما حاول التراجع ، وأبلغ الشركة رسميًا في يوليو بنواياه في إنهاء الاتفاق. قامت "تويتر" بمقاضاة ماسك لإجباره على المضي قدما في عملية الشراء. وكان من المقرر أن تبدأ محكمة بولاية ديلاوير نظر القضية بين ماسك وتويتر يوم 17 أكتوبر المقبل.

وكان ماسك أبلغ "تويتر" أنه لن يمضي قدما في عملية الاستحواذ، بحجة أنه تعرض للتضليل بشأن حسابات البريد العشوائي على المنصة، ولم يُخطر بتسوية مالية توصلت إليها الشركة مع أحد كبار مسؤوليها التنفيذيين.

وردت "تويتر"، مع ذلك، بأن تأكيدات ماسك بشأن الاحتيال كانت غير صحيحة واستندت إلى سوء فهم للطريقة التي تقوم بها الشركة.

وعلمت CNBC أن ماسك يمكن أن يمتلك "تويتر" في غضون أيام وأن جميع الدعاوى القضائية ستنتهي.