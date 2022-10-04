بنك أبوظبي التجاري يدرس عرضاً لبيع شركته للعقارات

أعلن بنك أبوظبي التجاري أنه يقوم بدراسة وتقييم عرض لبيع شركة أبوظبي التجاري للعقارات، مشيرا إلى أنه يجري حالياً مفاوضات بهذا الشأن.

وأشار البنك إلى أن المفاوضات قد تسفر عن إتمام عملية البيع، وقد لا تنتج عنها أي صفقة فعلية.

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وتعد أبوظبي التجاري للعقارات شركة فرعية مملوكة بالكامل لبنك أبوظبي التجاري، وتتولى الإدارة والإشراف على محفظة تضم أكثر من ألفي مبنى، تشمل أكثر من 57 ألف وحدة سكنية وتجارية في الإمارات.