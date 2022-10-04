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"ملتيبلاي" الإماراتية تستحوذ على 80% في "إنترناشونال إنيرجي"

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سوق أبوظبي

"ملتيبلاي" الإماراتية تستحوذ على 80% في "إنترناشونال إنيرجي"

"ألفا ظبي تستحوذ على الحصة المتبقية من "إنترناشونال إنيرجي"

دبي - العربية.نت

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استحوذت مجموعة ملتيبلاي على حصة 80% في شركة "إنترناشونال إنيرجي القابضة"، فيما استحوذت شركة "ألفا ظبي القابضة" التابعة للشركة العالمية القابضة على حصة الـ20% المتبقية.

وتهدف ملتيبلاي من خلال هذه الخطوة إلى مواصلة توسيع استثماراتها في قطاع خدمات المرافق والطاقة على الصعيد العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن "إنترناشيونال إنيرجي القابضة"استحوذت مؤخراً على حصة 50% في كاليون إنرجي التي ترتكز أعمالها في الطاقة النظيفة والمتجددة في تركيا.

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