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"أنعام القابضة" توصي بزيادة رأسمالها عبر طرح أسهم حقوق أولوية بـ157.5 مليون ريال

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مجموعة أنعام الدولية القابضة مناسبة
مجموعة أنعام الدولية القابضة
سوق السعودية

"أنعام القابضة" توصي بزيادة رأسمالها عبر طرح أسهم حقوق أولوية بـ157.5 مليون ريال

بهدف تمويل رأس المال العامل وتخفيض معدلات الإقراض ودعم أنشطة الشركة المستقبلية

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 157.5 مليون ريال.

وأضافت في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتابعت أن القرار يأتي بهدف تمويل رأس المال العامل، وتخفيض معدلات الإقراض ودعم أنشطة الشركة المستقبلية.

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وأشارت إلى أنه تم تعيين شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" كمستشار مالي للاكتتاب وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى الهيئة.

جدير بالذكر أن مجموعة أنعام الدولية القابضة "أنعام القابضة" تحولت إلى الخسارة في الربع الثاني بنحو 1.78 مليون ريال مقارنة بصافي ربح بنحو 42 مليون ريال في الربع الثاني من 2021، ومقابل أرباح بنحو 2.85 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وقالت "أنعام القابضة" في بيان، إن تحقيق صافي خسارة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل صافي ربح بالربع المماثل من العام السابق، يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات من قبل الكيانات المستحوذ عليها حديثاً وانخفاض القيمة العادلة للاستثمارات الأخرى.

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