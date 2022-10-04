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"التموين" تبرم عقداً مع "الهناء التجارية" لتوريد وجبات بـ 150 مليون ريال

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الخطوط السعودية للتموين
شركة الخطوط السعودية للتموين "التموين"
سوق السعودية

"التموين" تبرم عقداً مع "الهناء التجارية" لتوريد وجبات بـ 150 مليون ريال

خلال مدة 5 سنوات

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين "التموين"، عن إبرام عقدها مع شركة مجموعة الهناء التجارية، وذلك لتوريد الوجبات المجمدة.

وقالت "التموين"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن العقد لمدة عقدية تقدر بخمس سنوات، وبقيمة عقدية تقديرية نحو 150 مليون ريال.

وتوقعت "التموين" أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي على نتائجها المالية اعتباراً من الربع الرابع من عام 2022م، مما سيساهم في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز أعمالها وتنوع مصادر دخلها.

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