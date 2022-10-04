"سلوشنز" تعلن إتمام الاستحواذ على 88.19% من "جيزة للأنظمة" المصرية

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، اليوم الثلاثاء، عن اكتمال إجراءات الاستحواذ على حصص من شركة جيزة للأنظمة (شركة مساهمة مقفلة) وشركة جيزة العربية للأنظمة المحدودة، في مصر.

وأوضحت "سلوشنز" في بيان على "تداول السعودية"، أنها انتهت من إجراءات الاستحواذ على نسبة 88.19% من شركة جيزة للأنظمة (شركة مساهمة مقفلة) والاستحواذ على الحصة غير المملوكة لشركة جيزة للأنظمة في شركة جيزة العربية للأنظمة المحدودة والتي تمثل نسبة 34%.

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وأشارت إلى أن انخفاض نسبة الاستحواذ من 89.49%، المعلن عنها سابقاّ، إلى 88.19% يعود بسبب رئيسي إلى أسهم الإدارة التنفيذية.

وقالت "سلوشنز"، إن مبلغ الشراء استند إلى قيمة المنشأة (ENTERPRISE VALUE) المعتمدة للاستحواذ وهي 158 مليون دولار.

وأوضافت أن مبلغ الاستحواذ تم تمويله من خلال التسهيلات البنكية.

وقالت "سلوشنز"، إن الأثر المالي سيظهر على القوائم المالية للشركة ابتداءً من الربع الرابع من العام 2022م.