.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

437 مليار درهم إجمالي الأصول الأجنبية للمركزي الإماراتي بنهاية يوليو

  • الخط
مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي
المركزي الإماراتي

437 مليار درهم إجمالي الأصول الأجنبية للمركزي الإماراتي بنهاية يوليو

زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج إلى 252.67 مليار درهم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي على أساس سنوي بنسبة 8.2% إلى 437.37 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 404.16 مليار درهم في يوليو 2021.

وأرجعت أحدث إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع السنوي في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 4.6% لتبلغ 252.67 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 241.46 مليار درهم في يوليو 2021.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 9.35% لتبلغ 133.35 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 121.95 مليار درهم في يوليو 2021، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

الخزانة الأميركية: لا قرار بعد حول سقف سعر النفط الروسي طاقة نفط وغاز الخزانة الأميركية: لا قرار بعد حول سقف سعر النفط الروسي

وارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى على أساس سنوي بنحو 26% لتصل إلى 51.35 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 40.75 مليار درهم في يوليو 2021، بزيادة تعادل 10.6 مليار درهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عمران خان ينجو من قضية ازدراء القضاء.. ما هي عقوبتها؟ عمران خان ينجو من قضية ازدراء القضاء.. ما هي عقوبتها؟
اكتشف المزيد