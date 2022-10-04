437 مليار درهم إجمالي الأصول الأجنبية للمركزي الإماراتي بنهاية يوليو
زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج إلى 252.67 مليار درهم
ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي على أساس سنوي بنسبة 8.2% إلى 437.37 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 404.16 مليار درهم في يوليو 2021.
وأرجعت أحدث إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع السنوي في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 4.6% لتبلغ 252.67 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 241.46 مليار درهم في يوليو 2021.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 9.35% لتبلغ 133.35 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 121.95 مليار درهم في يوليو 2021، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى على أساس سنوي بنحو 26% لتصل إلى 51.35 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 40.75 مليار درهم في يوليو 2021، بزيادة تعادل 10.6 مليار درهم.
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