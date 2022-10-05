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"المركزي" المصري يمدد فترة رفع رؤوس أموال البنوك و"الصرافة" لمدة عام

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المركزي المصري يجتمع اليوم مع توقعات برفع أسعار الفائدة
البنك المركزي المصري
المركزي المصري

"المركزي" المصري يمدد فترة رفع رؤوس أموال البنوك و"الصرافة" لمدة عام

تنتهي في 14 سبتمبر 2023

دبي - العربية.نت

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قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمدة عام، تنتهي في 14 سبتمبر 2023، وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.

وقال "المركزي" في القرار الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية، إن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون (رقم 194) لسنة 2020؛ وبعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 28 سبتمبر 2022.

ووفقا للقرار، تنتهي مهلة البنوك وشركات الصرافة الجديدة حتى شهر سبتمبر من العام 2023، بدلا من 15 سبتمبر 2022.

ونص القرار على زيادة رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون، ورفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه فقط.

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