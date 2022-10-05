بنك الرياض يجمع 3.75 مليار ريال من إصدار صكوك

أعلن بنك الرياض، اليوم الأربعاء، عن انتهاء طرح إصدار صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الطرح بلغت 3.75 مليار ريال، بعدد إجمالي 15 ألف صك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.

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وأضاف البنك أن القيمة الاسمية للصك بلغت 250 ألف ريال.

وقال بنك الرياض، إن عائد الصك يبلغ 5.25% ثابت سنويًا مدفوعة على أساس ربع سنوي في نهاية كل تاريخ توزيع دوري اعتبارًا من تاريخ الإصدار حتى اليوم الذي يسبق تاريخ 5 أكتوبر 2027، "تاريخ التعديل الأول".

وأضاف البنك، أنه بعد ذلك سيُعدّل عائد الصك في تاريخ التعديل الأول وبعد ذلك عند التاريخ الذي يصادف كل خمس سنوات على تاريخ إصدار الصكوك كما هو مفصل في مستند الطرح الخاص بالصكوك.

ويجوز للبنك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مستند الطرح الخاص بالصكوك.