جلاميرا الناشئة تجمع 1.3 مليون دولار لتنمية أنشطتها بمصر والسعودية

أعلنت شركة جلاميرا الناشئة، وهي منصة توفر حلولا تكنولوجية لمقدمي خدمات التجميل والصحة في مصر والسعودية، أنها جمعت 1.3 مليون دولار في جولة تمويل أولية قادتها مجموعة مستثمري الرياض الملائكيين.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة محمد حسن لرويترز إنه من المقرر استخدام التمويل الجديد في العمل على زيادة الانتشار بالسوقين المصرية والسعودية للوصول بعدد العملاء من مقدمي الخدمات المشتركين بالمنصة إلى 2500 عميل في البلدين ارتفاعا من نحو 570 بمصر و450 بالسعودية.

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وأضاف أن الشركة تستهدف تحقيق إجمالي معاملات بقيمة 500 مليون دولار بنهاية 2023.

وشهدت جولة التمويل مشاركة تك ستارز أكسيليريتورز وشركة إثراء الأعمال و100 فنتشرز ولوكارتيف فنتشرز.

تقدم جلاميرا حلولا تكنولوجية لمقدمي خدمات التجميل مثل صالونات التجميل النسائية والرجالية والصالات الرياضية والمنتجعات الصحية وخبيرات التجميل من خلال نظام سحابي لإدارة المراكز والمعتمد كمزود فوترة إلكترونية من خلال تطبيق يمكن المستخدمين من اختيار وحجز مواعيد في المركز أو الخدمات المنزلية.

لم تحقق الشركة التي تأسست بمصر وانتقل مقرها الرئيسي للسعودية أرباحا موجبة بعد، لكن حسن قال إن الاهتمام يتركز في الوقت الراهن على تغطية أكبر مساحة ممكنة من السوقين.

وقال حسن "تأكدنا من حاجة السوق لجلاميرا، والآن نستطيع قيادة السوق بمنصة متكاملة قادرة على تلبية احتياجات العملاء، حيث نستهدف ستة أضعاف العملاء الحاليين بنهاية عام 2023 فقط في السعودية، بدعم فريق العمل وأيضا ترشيحات عملائنا الحاليين والتي تجاوزت 18% من إجمالي العملاء".

وقال المدير التقني بالشركة عمر فتحي إن التمويل سيوُجه أيضا إلى دعم فريق العمل وتطوير المنتج وتوسيع نطاق الشركة ونموها بالسعودية ومصر من خلال تطوير وإطلاق عدد من الخدمات الإضافية للمنصة لمزيد من التوسع والانتشار في الأسواق الخليجية.