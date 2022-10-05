.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شركة تابعة لـ"البابطين" في مصر توقع عقدين لتوريد أبراج بـ 52 مليون دولار

  • الخط
البابطين للطاقة
شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين"
سوق السعودية

شركة تابعة لـ"البابطين" في مصر توقع عقدين لتوريد أبراج بـ 52 مليون دولار

لمشروع خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية ولمشروع بالمملكة المغربية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين"، اليوم الأربعاء، عن قيام شركة البابطين للطاقة والاتصالات – مصر التابعة لها في مصر، بتوقيع عقد مع شركة الجيزة لصناعة الكابلات لتوريد أبراج حديدية مجلفنة جهد 500 ك.ف بقيمة 28 مليون دولار.

وقالت "البابطين" في بيان على "تداول السعودية"، إن توريد الأبراج سيكون لمشروع خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، ومدة العقد 12 شهراً.

وفي بيان منفصل، أعلنت "البابطين" عن قيام شركة البابطين للطاقة والاتصالات – مصر " بتوقيع عقد مع شركة السويدي اليكتريك دي آند تي لتوريد أبراج حديدية مجلفنة جهد 400 ك.ف. لمشروع بالمملكة المغربية بقيمة إجمالية 24 مليون دولار.

وتوقعت "البابطين" أن يظهر الأثر المالي الإيجابي في الربع الثانى من عام 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترقب حذر في تعز مع فشل مساعي تجديد الهدنة باليمن ترقب حذر في تعز مع فشل مساعي تجديد الهدنة باليمن
اكتشف المزيد