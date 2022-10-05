شركة تابعة لـ"البابطين" في مصر توقع عقدين لتوريد أبراج بـ 52 مليون دولار
لمشروع خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية ولمشروع بالمملكة المغربية
أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين"، اليوم الأربعاء، عن قيام شركة البابطين للطاقة والاتصالات – مصر التابعة لها في مصر، بتوقيع عقد مع شركة الجيزة لصناعة الكابلات لتوريد أبراج حديدية مجلفنة جهد 500 ك.ف بقيمة 28 مليون دولار.
وقالت "البابطين" في بيان على "تداول السعودية"، إن توريد الأبراج سيكون لمشروع خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، ومدة العقد 12 شهراً.
وفي بيان منفصل، أعلنت "البابطين" عن قيام شركة البابطين للطاقة والاتصالات – مصر " بتوقيع عقد مع شركة السويدي اليكتريك دي آند تي لتوريد أبراج حديدية مجلفنة جهد 400 ك.ف. لمشروع بالمملكة المغربية بقيمة إجمالية 24 مليون دولار.
وتوقعت "البابطين" أن يظهر الأثر المالي الإيجابي في الربع الثانى من عام 2023.
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