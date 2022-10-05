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مساهمو "العربية للتعهدات" يقرون 19% توزيعات نقدية عن النصف الأول

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العربية للتعهدات الفنية مناسبة
العربية للتعهدات الفنية
سوق السعودية

مساهمو "العربية للتعهدات" يقرون 19% توزيعات نقدية عن النصف الأول

بحصة 1.9 ريال للسهم

دبي - العربية.نت

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وافق مساهمو الشركة العربية للتعهدات الفنية خلال اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022 بمبلغ قدره 95 مليون ريال.

وقالت "العربية للتعهدات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن التوزيعات بواقع 1.9 ريال للسهم بنسبة 19% من القيمة الاسمية للسهم.

وأضافت أن أحقية الأرباح تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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ويبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022م.

ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع أو نصف سنوي عن العام المالي 2022.

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