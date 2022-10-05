نجيب ساويرس يخطط لإنشاء 4 فنادق في مصر باستثمارات 300 مليون دولار

قال رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، اليوم الأربعاء، إنه يستهدف إنشاء 4 فنادق في مصر باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار من خلال شركة أوراسكوم المالية القابضة المملوكة له.

وأضاف في تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر محلي حول "تمكين القطاع الخاص" بالقاهرة، نخطط لإنشاء فندقين في الساحل الشمالي وآخر في القاهرة ورابع بمنطقة الأهرامات.

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وأشار ساويرس إلى أن القطاع الخاص المصري في حاجة لحل مشاكله حتى يمكنه النمو.

وتابع: "القطاع الخاص ينبغي أن يدخل في قطاع نقل البضائع في المواني والسكك الحديدية".

وقال ساويرس، إنه يركز على استثمارات فى الطاقة المتجددة في إفريقيا، ويخطط لدخول قطاع الاستثمار الزراعي.