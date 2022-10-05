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"برجيل القابضة" تجمع 1.1 مليار درهم وتحدد سعر الإدراج عند درهمين

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برجيل القابضة
برجيل القابضة.
سوق أبوظبي

"برجيل القابضة" تجمع 1.1 مليار درهم وتحدد سعر الإدراج عند درهمين

من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي 10.4 مليار درهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة برجيل القابضة، اليوم الأربعاء، عن إتمام عملية الاكتتاب وعملية البناء السعري بنجاح لطرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتم تحديد سعر الطرح عند درهمين لكل سهم عادي، مع تأكيد حجم الطرح بما يساوي 550.729.221 سهماً عادياً، أي ما يعادل 11% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، وفقا لصحيفة الخليج.

وترى المجموعة أن سعر الطرح للسهم يوفر للمستثمرين صفقة ذات قيمة تعكس ثقة المساهم البائع على المدى الطويل في مسار النمو الذي تتخذه المجموعة ورغبتها في تحسين أداءها بعد الإدراج.

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وسينتج عن عملية الطرح عائدات إجمالية قدرها 1.1 مليار درهم للشركة والبائع المساهم عند التسوية.

وبناء على سعر الطرح النهائي، فإنه من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لـ"برجيل القابضة" عند الإدراج حوالي 10.4 مليار درهم، وستصبح إحدى أكبر شركات الرعاية الصحية الخاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية.

وشهد الطرح طلباً كبيراً من المستثمرين في الإمارات والمنطقة، مع تجاوز طلبات الاكتتاب عدة أضعاف، حيث بلغ إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 32 مليار درهم، مما يعني تجاوز طلبات الاكتتاب بـ 29 ضعفاً.

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