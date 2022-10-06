مساهمو "إكسترا" يقرون زيادة رأس المال بـ 33.3% عبر توزيع أسهم منحة

أقر مساهمو الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة بنسبة 33.33%.

وقالت "إكسترا" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن المبلغ الإجمالي للزيادة هو 200 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 800 مليون ريال بدلاً من 600 مليون ريال.

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ويبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة 80 مليون سهم بدلاً من 60 مليون سهم.

وتهدف الزيادة إلى دعم مركز الشركة المالي.

وتكون الزيادة عبر توزيع 16.8 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 0.28 سهم لكل سهم يملكه المساهم، والذي يعادل 7 أسهم لكل 25 سهم مملوكة للمساهم، ما يمثل زيادة 28% من رأس مال الشركة.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وتخصيص 3.2 مليون سهم لغرض إضافتها إلى برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل).