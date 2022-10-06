"أسواق العثيم" تطلق خطتها الاستراتيجية لنشاط التجزئة في السعودية حتى 2026

أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، عن إطلاق خطتها الاستراتيجية لنشاط التجزئة في السعودية حتى 2026م.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الخطة تهدف إلى توفير خيارات متعددة للمتسوق عن طريق منافذ البيع بالشركة من خلال السوبر ماركت والركن المطور والجملة والمنصات الإلكترونية، مع إعادة تصميم وإطلاق هويتها التجارية الجديدة.

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وأضافت أن ذلك من خلال رؤية "حياة أفضل بتكاليف أقل" ونهج متعدد النماذج يعرض قيمة متمايزة تستهدف أكبر شريحة من العملاء وتوفير أفضل بيئة عمل تنموية ومحفزة ودعم الاستدامة والأمن الغذائي والبيئي وتوليد الوظائف، وبناء شراكات أعمال ترتكز على الثقة والمكاسب المتبادلة.

وتتمثل أبرز سمات الخطة الاستراتيجية في توفير جميع احتياجات التسوق لأكبر شرائح العملاء، والتوسع في خدمة عملاء الكميات على سبيل المثال "مراكز الإعاشة، الفنادق، والمطاعم، العائلات الكبيرة" من خلال أسواق الجملة.

وتتضمن مبادئ النموذج التشغيلي والمحاور الرئيسية، مؤسسة تركز على احتياجات العميل ونموذج تجاري شامل ومتعدد قابل للتطوير والتوسع، وفعالية الهيكل التنظيمي وتكلفة العمليات والأصول والموارد التشغيلية، وتمكين البيانات والتحول الرقمي والتقنية.

يذكر أن النموذج التشغيلي ضمن الاستراتيجية يهدف لتمكين الشركة للتوسع والنمو والتطوير في الأسواق وفق أعلى المعايير التشغيلية الحديثة والتي من شأنها تعظيم حقوق مساهميها وأرباح الشركة.