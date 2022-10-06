"تداول" ترسي مشروع المقر الجديد في مركز الملك عبدالله المالي بـ138 مليون ريال

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، عن ترسية مشروع مع شركة الإعمار والتنسيق لتنفيذ أعمال تجهيز مكاتب مقر المجموعة الجديد في مركز الملك عبدالله المالي.

وأضافت في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن قيمة العقد تبلغ 137.98 مليون ريال كسقف أعلى للمبلغ الكلي غير شامل لضريبة القيمة المضافة.

مادة اعلانية

وأضافت أن المشروع يتضمن أعمال تجهيز الأدوار المخصصة للمقر الرئيس الجديد للمجموعة في مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض.

ويعد مركز الملك عبدالله المالي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والواقع في قلب الرياض بمساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع، وصمّم على أيدي 22 مهندساً من أكفأ المهندسين المعماريين في العالم، ويعد أكبر مشروع تطوير عقاري في العالم يحصل على الشهادة البلاتينية من برنامج "القيادة في الطاقة والتصميم البيئي" (LEED) كما يحوي المركز مزيجاً من الوحدات السكنية والأبراج المكتبية إضافةً إلى مساحات مخصصة للتسوق والترفيه والضيافة.